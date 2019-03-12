الإمارات تحظر طائرات بوينغ 737 ماكس كـ"إجراء احترازي"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حظرت الإمارات طائرات بوينغ 737 ماكس ومنعتها من الدخول إلى مجالها الجوي، بعد حادث الطائرة الإثيوبية الذي راح ضحيته 157 شخصا الأحد.

وأعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات حظر هذا الطراز من طائرات بوينغ، كـ"إجراء احترازي" ابتداء من ساعات الفجر الأولى ليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وقالت الإمارات إن هذا القرار يأتي بعد المعلومات التي تلقتها عن تفاصيل حادث تحطم الطائرة الإثيوبية، والتي راح ضحيتها 157 شخصا، وتسببت بمقاطعة من عدة دول حول العالم لهذا الطراز من بوينغ.

وأكدت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتي أنها ستقيم الوضع مجددا، مع ورود تفاصيل إضافية عن حادث الطائرة الإثيوبية.

يذكر أن شركة الطيران الإماراتية الوحيدة التي تضم في أسطولها طائرات من هذا الطراز، هي فلاي دبي.