من 1932 إلى اليوم.. ما سر العلاقة القوية بين السعودية وأمريكا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثارت النائب الأمريكية المسلمة، إلهان عمر، العديد من الردود على تغريدة انتقدت فيها المملكة العربية السعودية و"سجلها السيء" فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان.

وقالت عمر في تغريدة على صفحتها بتويتر: "تصنف المملكة العربية السعودية باستمرار ضمن اسوا منتهكي حقوق الإنسان في العالم، وهي مسؤوله عن تفشي المجاعة/ الكوليرا في اليمن. ومع ذلك فهي المشتري الأعلى للأسلحة التي صنعتها الولايات الأمريكية. لماذا يقف دونالد ترامب مع مصنعي الأسلحة ضد نشطاء حقوق الإنسان؟".

تغريدة عمر جاءت ردا على تغريدة للنائب المسلمة رشيدة طالب قالت فيها: "نتذكر عندما قال ترامب انه لن يقطع الرعاية الطبية؟ حسنا لقد كسر هذا الوعد وقال انه يفضل إعطاء لوكهيد والسعوديين المال للصواريخ".

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وكانت عمر قد أثارت جدلا واسعا دفعها للاعتذار عن تغريدات وصفت بأنها "معادية للسامية" بعد أن ألمحت إلى أن السبب وراء الدعم المستمر لإسرائيل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هو المال.

وشهدت تغريدة عمر عددا من الردود من بينها، رد Dlshad Othman الذي استشهد بصورة لعمر مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان معلقا: "هذا عظيم ايلهان، يجب ان تتخذ الولايات الأمريكية موقفا قويا ضد الحكومات السعودية وغيرها التي ترتكب جرائم حقوق الإنسان. نامل، سوف نسمع لكم قريبا اتخاذ نفس الموقف ضد العلاقات الأمريكية مع تركيا، واردوغان، الرجل الذي تعرفه جيدا، وأنت تعرف أفعاله".

أما Elephants On Coke فرد في تغريدة مستشهدا بالجملة ذاتها التي قالتها عمر في وصف الدعم الأمريكي لإسرائيل، حيث قال: "Elephants On Coke".