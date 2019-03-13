مسؤول إيراني يحذر من استخدام "أموال النفط" لتنفيذ مشاريع نووية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – حذر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الأربعاء، بعض الدول من استخدام "أموال النفط" لتنفيذ مشاريع نووية "مشبوهة".

وقال شمخاني وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن الدول التي تحاول تنفيذ هذه المشاريع النووية ستشكل تهديدا للمنطقة والعالم أكثر من تنظيم داعش.

وكشف المسؤول الإيراني أن طهران تحركات ما وصفها بـ"القوى الأجنبية" والدول "الشريرة" في غرب آسيا.

ورأى شمخاني أن قوة إيران تكمن في "ثقافة المقاومة والاستشهاد"، وأشار إلى هذه "الثقافة" تتعرض لمحاولات تدمير من قبل من وصفهم بـ"الأعداء".