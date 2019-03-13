نتنياهو ضد غانتز.. كل ما قد تحتاج معرفته عن انتخابات إسرائيل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن هناك "عمليات تطبيع مسرعة" تجري بالخفاء مع ست دولة عربية وإسلامية كانت "تكن العداء" لإسرائيل، لافتا على أ الجمهور لا يرى إلا أجزاء منها.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات لنتنياهو على صفحته بتويتر، حيث قال: "إننا نقوم بذلك مع أجزاء واسعة من العالم العربي والإسلامي من خلال عملية تطبيع مسرعة، لا يرى الجمهور إلا جزءا منها. إننا نجري هذه العملية في الخفاء أيضًا، بحيث تقيم إسرائيل في هذه الأيام بالذات اتصالات مع ست دول عربية وإسلامية مهمة كانت تكنّ العداء لإسرائيل حتى الفترة الأخيرة".

01:14 تفاصيل الجدل الذي شهده مؤتمر البرلمانات العربية حول التطبيع مع إسرائيل

وتابع قائلا: "إن هذا الأمر يحمل بين طياته بشرى تعدّ في غاية الأهمية بالنسبة لرؤية السلام بمعنى السلام المبني على القوة.. فقط عندما تصير لدى جيراننا القناعة بأن قوتنا ووجودنا هنا أمر واقع، فقط حينئذ سيقتنع بعضهم بضرورة التوصل إلى سلام معنا، لذا نحن نروج لعملية الاعتراف والموافقة هذه مع بقية جيراننا. وليس مع ج ميعهم بل مع معظمهم، وبكل الزخم الممكن".

ولفت نتنياهو قائلا: "نواصل العمل بحزم ضد المحاولات الإيرانية الرامية إلى التموضع عسكريًا في سوريا. وهكذا نتعامل كذلك مع التصرفات العدوانية التي ترتكب من قبل حزب الله وحماس، حيث نقوم بتفكيك أنفاقهما بصورة ممنهجة ومتسقة".