أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – وجه القضاء السعودي تهما تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية لـ11 ناشطة سعودية، الأربعاء، في أول مثول لهن أمام القضاء، وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية.

وقالت المنظمة: "عقوبة التهم التي تندرج تحت قانون الجرائم الإلكترونية، هي السجن لمدة 5 سنوات كحد أقصى"، وأشارت إلى أن المدعي طلب من القاضي إنزال عقوبات تعزيرية "من أجل ردع الآخرين"، وفقا للمنظمة.

وذكرت القسط أن المحكمة قالت إنها بنت اتهامها للناشطات على اعترافاتهن بأنهن كن على اتصال بمنظمات تعمل في مجال حقوق الإنسان، وقالت إن إحدى المتهمات لم تظهر في المحكمة، الأربعاء.

وكان قد قال شقيق إحدى الناشطات، لجين الهذلول، إن محاكمتها ستبدأ الأربعاء، وأشار إلى أن المحكمة الجزائية هي التي ستختص بهذه القضية بدلا من محكمة مكافحة الإرهاب.