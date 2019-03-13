نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— اضطرت تولسي غابارد، منافسة دونالد ترامب في سباق الرئاسة الأمريكية 2020، تفسير تصريحات سابقة لها حول الرئيس السوري بشار الأسد و"شكوكها" بأنه استخدم السلاح الكيماوي ضد مواطنيه.

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وقالت تولسي في معرض إجابتها: "اريد تصحيح ذلك، لأن هناك سوء فهم، كانت هناك تقارير بأن أسلحة كيماوية استخدمت في سوريا عبر كل من الحكومة السورية بالإضافة إلى عدد من الجماعات الإرهابية على الأرض في سوريا، الشك والمساءلة التي رفعتها حينها كانت محصورة بالتحديد حول حوادث حاولت إدارة ترامب استخدامها كذريعة لشن هجوم عسكري في سوريا.."

وتابعت قائلة: "خدمت في حرب في العراق، حرب شنت بناء على أكاذيب وحرب شنت دون دليل والشعب الأمريكي ضلل، كجندية وكأمريكية وكعضو في الكونغرس فإن واجبي ومسؤوليتي للسؤال في أي وقت يحاول أحد إرسال قواتنا إلى الخطر.."

وحول التقارير الحكومية الأمريكية التي أشارت إلى استخدام الأسلحة الكيماوية من قبل الأسد في سوريا، قالت غابارد: "كما قلت، لدينا في الماضي القريب حادث أدلت فيها حكومتنا بأكاذيب لشعبنا وللأمم المتحدة لشن حرب، وما أقوله هو أن من مسؤوليتنا توجيه أسئلة صعبة والحصول على الأدلة قبل أن نقدم على مثل هذه القرارات المكلفة."