إيران تفرج عن 7 إماراتيين ومصريين بعد شهرين من احتجازهم

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات، الأربعاء، أن السلطات الإيرانية أفرجت عن 7 من مواطنيها وشخصين من الجنسية المصرية، بعد أن تم توقيفهم في يناير/كانون الثاني الماضي.

أكدت الإمارات أن طهران احتجزت الأشخاص الـ9 خلال رحلة صيد كانوا يقومون بها في الخليج العربي، في يناير/كانون ثاني الماضي، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

بدوره، وجه وكيل وزارة الخارجية الإماراتية، أحمد المزروعي، شكره لقوات خفر السواحل الإماراتي لتسلمهم المفرج عنهم وضمان عودتهم إلى أهلهم سالمين.

وأشارت الوكالة الإماراتية إلى أن عملية التسليم تمت عبر خفر السواحل وبالتنسيق مع وزارة الخارجية، وحضرها عدد من المسؤولين الإماراتيين.