خامنئي يدعو إلى "التعبئة القصوى": سنلحق بأمريكا أكبر هزيمة في تاريخها

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- دعا المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي، الخميس، إلى التعبئة القصوى من أجل إلحاق "الهزيمة الكبرى" بالولايات المتحدة الأمريكية، على حد تعبيره، وذلك ردا على ما وصفه بـ"الهجمات الأمريكية المتصاعدة".

وقال خامنئي، في لقاء مع مجلس خبراء القيادة الإيراني، إن "الأمريكيين أوصلوا هجماتهم على إيران إلى حدودها القصوى، لكن إذا عملنا نحن على تعبئة الحد الأقصى من إمكانياتنا وقدراتنا، سنلحق بأمريكا الهزيمة الكبرى في تاريخها".

وأضاف: "علينا في مقابل هذه الهجمات الكثيرة والمتصاعدة للأعداء أن نعمل على تعبئة إمكاناتنا وقدراتنا وطاقاتنا لكي يتحقّق الوعد الإلهي بالشعب الإيراني العظيم"، وفقا لما جاء على موقعه الإلكتروني.

وتابع خامنئي بالقول إن "تجاربنا فيما يتعلّق بطريقة عمل الأمريكيين والأوروبيين كثيرة جداً. وتجربتنا الأخيرة في الاتفاق النووي والتعهدات التي كان على الأمريكيين الالتزام بها، لكنهم تراجعوا عنها، ماثلة أمامنا، وعلينا الاستفادة من هذه التجارب في تعاطينا مع أمريكا والحلف المقابل".

ووصف خامنئي الولايات المتحدة وإسرائيل بأنها "العدو الحقيقي" لإيران، وقال: "لن نخطئ ونشتبه في معرفة عدونا. فأمريكا والصهاينة اليوم يحشدون اليوم كل إمكانياتهم وطاقاتهم ضد الشعب الإيراني، والغربيون والأوروبيون إلى جانبهم أيضاً يمارسون عداءهم تجاه إيران بنحو ما".