دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—فجر وسيم يوسف، خطيب مسجد الشيخ زايد في الإمارات، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه وشكوكه حول "صحيح البخاري" (وهو كتاب جمعت فيه أحاديث عن النبي محمد وتعتبر عند عموم المسلمين السنّة أصح كتب الأحاديث).

وقال وسيم يوسف في مقطع فيديو نشره على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، معقبا صدور فتاوى تكفره: "صحيح البخاري عندما جمع الأحاديث، جمع 17 ألف حديث ألقى 10 آلاف حديث في البحر هو شك فيها وأخذ 7 آلاف حديث، الدار قطني شك بصحة البخاري، الالباني ماذا قال؟.. لماذا لم يكفروا الألباني عندما ضعف أحاديث في البخاري؟ وكفروا وسيم؟.."

وتابع قائلا: "الله عز وحل يقول (ذلك الكتاب لا ريب فيه) فإذا انت قلت أن البخاري لا شك فيه أو لا ريب فيه إذن أنت جعلت منزلة البخاري بمنزلة القرآن فأشركت كتابا مع كتاب الله، نحن وصلنا لدرجة التخلف أن نجعل كتابا بمنزلة القرآن يا أمة القرآن، لما يأتيني حديث مخالف نص آية لابد أن أراجع أقدم القرآن أم السنة؟".

وأضاف: "تصدر فتوى من رابطة ’المتخلفين‘ علماء المتخلفين تكفر وسيم يوسف لأنه شك وقال أشك بل أشك في كل كتاب دول الله فوسيم كافر، وهل من أركان الإيمان يا أهل الإيمان أن أؤمن بالبخاري؟"

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وأثارت هذه القضية ردودا واسعة، حيث علق ضاحي خلفان، نائب رئيس شرطة دبي واصفا باسم يوسف بأنه "مفسر أحلام جيد"، في حين قال عادل الكباني، إمام الحرم المكي السابق إن هذاالهجوم "لن يزيدنا إلا إيمانا"، وفيما يلي نقدم لكم عددا من التعليقات الواردة: