ما هي جنسيات الضحايا العرب بمذبحة المسجدين في نيوزيلندا؟

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أسفر الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في نيوزيلندا وقت صلاة الجمعة عن مقتل 49 شخصا على الأقل وإصابة العشرات بينهم 20 في حالة خطيرة، وفقا لما أعلنته السلطات النيوزيلندية.

ومن بين الضحايا الذين سقطوا في المذبحة التي وقعت بمدينة كرايست تشيرش (كنيسة المسيح) في نيوزيلندا، مواطنون من الأردن والمملكة العربية السعودية والأراضي الفلسطينية، بحسب ما أعلنته الجهات المختصة في كل دولة من الدول الثلاث.

وأعلنت وزارة الخارجية الأردنية أن عدد الضحايا الأردنيين الذين سقطوا في الحادث الإرهابي ارتفع إلى قتيلين اثنين، وذلك بعد إعلانها عن مقتل أردني واحد وإصابة 8 أردنيين آخرين، مؤكدة أنها تتابع الأوضاع الصحية للمصابين.

في الوقت نفسه، ذكر بيان للسفارة السعودية في نيوزيلندا أن مواطنين سعوديين أُصيبا في الحادث الإرهابي وأنهما يخضعان للعلاج في مستشفى "كريست تشيرش". وقال السفير السعودي في نيوزيلندا عبدالرحمن السحبياني إن السفارة تتابع الحالة الصحية للمصابين.

من جانبه، قال السفير الفلسطيني لدى أستراليا ونيوزيلندا عزت عبدالهادي إن الجالية الفلسطينية أبلغته بمقتل مواطن فلسطيني على الأقل، وإصابة عدد آخر في الهجومين، مضيفا أن السفارة تتابع اتصالاتها مع الجهات المختصة في نيوزيلندا للحصول على معلومات وبيانات رسمية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".