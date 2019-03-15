فجر السعيد تعلق على "صواريخ حماس".. وإسرائيل تشيد بـ"اعترافها الحقيقة"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رغم نفي حركة "حماس" الفلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق صاروخين باتجاه منطقة تل أبيب الكبرى، الخميس، علقت الكاتبة الكويتية فجر السعيد على الحادث قائلة إن "إسرائيل لم تكلف نفسها التصدي" للصاروخين.

وكانت الجيش الإسرائيلي أعلن عن رصد صاروخين أُطلقا من قطاع غزة على منطقة تل أبيب الكبرى، حيث دوت صافرات الإنذار. وقال الجيش الإسرائيلي إن القبة الحديدة لم تعترض الصاروخين وإنهما سقطا في أرض خالية دون وقوع أضرار.

وقالت السعيد، عبر حسابها على تويتر: "سبحان الله كل صواريخ حماس التي تطلقها من غزة باتجاه إسرائيل لم توقع أضرار أو أي أصابات لدرجة أن الصاروخين الأخيرين لم يكلف الإسرائيليون خاطرهم حتى التصدي لها وما زال هناك من لا يفهم وما زال يمجد في حماس".

ورد حساب الخارجية الإسرائيلية باللغة العربية على تويتر على تغريدة السعيد بأخرى جاء فيها: "نحييك على شجاعتك واعترافك بالحقيقة التي ينكرها أو يتجاهلها البعض، تحية لكل قلم وصوت جريء في الشرق الأوسط يعترف بشجاعة بالحقيقة دون خوف".