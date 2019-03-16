دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استنكر النائب البحريني السابق، محمد خالد بوعمار، ما جاء بكلمة رئيسة البرلمان البحريني في مؤتمر البرلمانات العرب والتي قالت فيها إن "القدس الشرقية" هي عاصمة الفلسطينيين، ليرد عليه وزير الخارجية البحريني مؤيدا موقف رئيسة مجلس النواب.

وقال بوعمار عبر صفحته على موقع تويتر، معيدا نشر كلمة رئيسة البرلمان: "أعترض وأستنكر بشدة ما جاء في كلمة رئيسة مجلس النواب أمام مؤتمر البرلمانيين العرب عندما قالت في كلمتها عن فلسطين وعاصمتها "القدس الشرقية" هذا اعتراف بالعدو الصهيوني"، واعتبر أن الكلمة لا تعبر عن موقف الشعب البحريني.

أعاد وزير خارجية البحرين، الشيخ خالد بن أحمد، نشر تغريدة بوعمار وقال: "كلمة معالي رئيسة مجلس النواب تضمنت الموقف السليم والملتزم بمبادرة السلام العربية وقرارات القمم العربية وقرارات الأمم المتحدة وبما يضمن كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق. أما الكلام الآخر فهو عاطفي مرسل وليس له أساس ولا يباعد منطق المحتل الإسرائيلي"، على حد تعبيره.

واستنكر النائب البحريني السابق كلمة رئيسة البرلمان، وأبدى اعترضاه أيضا على التطبيع مع إسرائيل.