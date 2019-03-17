مقتل إسرائيلي وإصابة 2 آخرين بهجوم إطلاق نار وطعن بالضفة الغربية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قتل إسرائيلي وأصيب اثنان، صباح الأحد، في هجوم إطلاق نار وطعن في شمال الضفة الغربية وبالتحديد في مستوطنة اريئيل، وفقا للجيش الإسرائيلي.

ولفت بيان الجيش إلى أن عمليات البحث عن المهاجم لا تزال جارية.

هيئة الإذاعة الإسرائيلية قالت في تقريرها إن "إرهابيين فلسطينيين أقدما على طعن مواطن إسرائيلي عشريني في مفترق اريئيل بسكين وخطفا سلاحه، ثم اطلقا النار وواصلا طريقهما الى مفترق غيتاي افيشار، حيث اطلقا النار من سيارة مسرعة مما أدى الى وقوع إصابات. وتقوم قوات من جيش الدفاع بمطاردة المشتبهين".

ونقل تقرير الهيئة عن مصادر فلسطينية أن "قوات عسكرية إسرائيلية أغلقت مداخل القرى المجاورة حارس، وكفل حارس، ودير استيا، ومردة، وجماعين. وأفيد بوقوع اشتباك مع المنفذ في رقين غرب سلفيت وعن اقتحام كفر الديك. وأمرت سلطات جيش الدفاع بإغلاق جميع مداخل مستوطنات السامرة في اعقاب هذه العملية الإرهابية المزدوجة".