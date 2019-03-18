حماس ترد على أنباء تحدثت عن لقاء بين مسؤوليها وشخصيات إسرائيلية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – ردت حركة حماس الفلسطينية على بعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن لقاء بين مسؤوليها وعدد من القادة الإسرائيليين في العاصمة المصرية، القاهرة.

وقالت الحركة في بيان صادر عن الناطق باسمها، حازم قاسم، إن الأخبار التي تحدثت عن لقاء عدد من مسؤوليها بشخصيات إسرائيلية "كاذبة" و"لا أساس لها من الصحة".

وأضاف المتحدث باسم حماس قائلا: "إن ترويج هذه الأخبار الكاذبة، خاصة من بعض الجهات الإعلامية التي تتبع لفريق السلطة في رام الله محاولة بائسة لتشويه المقاومة؛ وللتغطية على الجريمة المتواصلة التي ترتكبها السلطة باستمرارها في سياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال".

وكانت قد نشرت بعض وسائل الإعلام تقارير قالت فيها إن مسؤولين من حماس التقوا بشخصيات من جهاز "الشاباك" الإسرائيلي.