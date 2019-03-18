دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- خلال زيارته إلى دمشق للمشاركة في اجتماع عسكري ثلاثي بين إيران وسوريا والعراق، دعا رئيس الأركان الإيراني محمد باقري القوات الأجنبية، التي وصفها بـ"غير الشرعية"، إلى مغادرة الأراضي السورية فورا.

وقال باقري إن "القوات المتواجدة في سوريا من دون التنسيق مع الحكومة في هذا البلد ستنسحب عاجلا أم آجلا"، مؤكدا على ضرورة انسحاب القوات الأجنبية من منطقة إدلب وشرق الفرات، في إشارة إلى القوات الأمريكية التي تقود التحالف الدولي ضد تنظيم "داعش".

وأضاف باقري: "مثلما يأتي التواجد الإيراني بدعوة رسمية من الحكومة السورية، فإن تواجد قوات سائر الدول يجب أيضا ان يكون من خلال التنسيق والإذن من الحكومة السورية، وعلى هذه القوات مغادرة هذه المناطق على وجه السرعة"، وفقا لما نقلته وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية.

وأوضح باقري أن "التواجد في الجبهات واللقاء مع المقاتلين، ولا سيما في منطقة شرق الفرات والغوطة الشرقية، هي من برامج زيارته إلى سوريا"، مضيفا أنه سيشارك في اجتماع ثلاثي لإيران وسوريا والعراق، وسيعقد لقاءات منفصلة مع القادة العسكريين السوريين والعراقيين، وسيجري محادثات بشأن مجالات التعاون بين القوات المسلحة الإيرانية والسورية والعراقية.