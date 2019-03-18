تصريحات متضاربة بين إيران وتركيا حول عملية عسكرية ضد الأكراد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت هيئة الأركان الإيرانية المشاركة في عملية عسكرية ضد حزب العمال الكردستاني، على الشريط الحدودي بين البلدين، مع تركيا، وذلك بعد تصريحات لوزير الداخلية التركي قال فيها إن طهران شاركت أنقرة في العملية.

وقال مصدر مطلع لدى هيئة الأركان الإيرانية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) إن القوات المسلحة الإيرانية لم تشارك في العملية العسكرية التي شنتها تركيا على حزب العمال الكردستاني.

وذكر المصدر أن أنقرة بدأت عملية عسكرية على حدودها الشرقية، صباح الإثنين، لكن طهران لم تشارك، وأشار في الوقت نفسه إلى أن إيران سترد على أي مجموعة تحاول زعزعة استقرار البلاد.

وفي وقت سابق الإثنين، قال وزير الداخلية التركي إن أنقرة وطهران بدأتا عملية عسكرية ضد الحزب على الشريط الحدودي بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول التركية.