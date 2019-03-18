محورها مرسي.. ضاحي خلفان يقدم هدية لوسيم يوسف مع "التحية الإخونجية"

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – واصل نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، هجومه على خطيب مسجد الشيخ زايد، وسيم يوسف، بعد أن شكك الأخير بصحة بعض ما جاء في "صحيح البخاري".

ونشر خلفان تغريدة تضمنت صورة لمنشور سابق للداعية الإماراتي، وقال فيها: "إهداء مني للأخ وسيم يوسف مع التحية الإخونجية".

وكان قد قال يوسف في المنشور: "من الغباء.. ألا نتمنى الخير لمرسي.. لو كان لنا دعوة مستجابة، لخصصناها لمرسي، فهو الأن في بلاء عظيم بعد التمكين، إما نصرة للدين أو خذلان".

وعاد نائب رئيس شرطة دبي، ونشر تغريدة لاحقة قال فيها: "لو ان لي دعوة مستجابة لخصصتها لخليفة بن زايد ومحمد بن راشد ومحمد بن زايد واخوانهم حكام الإمارات بأن يمتعهم الله بالصحة والعافية وان يوفقهم لما فيه خير للبلاد والعباد".

وكان يوسف قد شكك في بعض ما جاء من تفسير للأحاديث النبوية في صحيح البخاري الذي يعتبر أحد مرجعين رئيسيين لتفسير الأحاديث لدى المسلمين.