بعد "مجزرة المسجدين".. ضاحي خلفان يمتدح "حكمة" القيادة الإماراتية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – امتدح نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، حكمة القيادة الإماراتية، واستضافتها لـ"لقاء الأخوة الإنسانية" بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، معبرا عن إعجابه ببعد نظر ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الشيخ محمد بن زايد، وذلك في تعليقه على "مجزرة المسجدين" في نيوزيلندا.

وقال خلفان في تغريدة عبر صفحته على موقع تويتر: "حادث الهجوم الارهابي على المصلين في نيوزيلندا يظهر ان حكمة ابا خالد صائبة"، في إشارة إلى حكمة الشيخ محمد بن زادي.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة أخرى قائلا: "عندما اخذ الشيخ محمد بن زايد مبادرة حوار الاديان ورفع راية التسامح قلت لبعض الزملاء كانني أرى الشيخ محمد يستشعر بتفاقم الكراهية للمسلمين في الغرب لان اليمين المتطرف يثير النعرات الدينية ولذلك ما يفعله في تخفيف التوترات غاية في الحكمة".

وتابع خلفان في تغريدة لاحقة قائلا: "عام التسامح اختيار انساني وسياسي رفيع التصور"، في إشارة إلى اختيار القيادة الإماراتية عام 2019 ليكون عام التسامح.

وكانت أبوظبي قد استضافت لقاء الأخوة الإنساني بين شيخ الأزهر، أحمد الطيب، وباب الفاتيكان، الباب فرنسيس، مطلع فبراير/شباط الماضي، في خطوة لاقت أصداء إيجابية حول العالم.