بعد أن كان محترفا في الجزيرة.. جورج وياه يزور الإمارات كرئيس ليبيريا

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – استقبل ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الشيخ محمد بن زايد، الثلاثاء، رئيس ليبيريا، والمحترف السابق في صفوف نادي الجزيرة، جورج وياه.

فبعد أن قضى عامان محترفا في نادي الجزيرة الإماراتي بين 2001 و2003، ها هو وياه يعود إلى دولة الإمارات في زيارة دبلوماسية كرئيس لبلاده.

واستقبل الشيخ محمد بن زايد الرئيس الليبيري وبحث معه سبل التعاون وعلاقات الصداقة بين البلدين، وتناولا القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وكان وياه من أبرز لاعبي كرة القدم الأفريقية عبر التاريخ، وقد كان أول لاعب يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم، من القارة السمراء، ولم يتبعه بعد ذلك أي لاعب أفريقي.