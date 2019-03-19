داعش يرفض تشبيه مذبحة المسجدين في نيوزيلندا بأفعاله.. ويدعو للانتقام

ماذا قال القاضي لمنفذ هجوم المسجدين في نيوزيلندا بأول ظهور له؟

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- في رسالة صوتية نادرة، دعا المتحدث باسم تنظيم "داعش" أبو حسن المهاجر أنصار التنظيم إلى "الانتقام"، بعد مذبحة المسجدين في نيوزيلندا التي أسفرت عن مقتل 50 شخصا، الجمعة الماضية.

وتحدث المهاجر، في رسالته التي بلغت مدتها 45 دقيقة عن الخسائر الأخيرة للتنظيم في العراق وسوريا ومعركة الباغوز التي تعد آخر المناطق التي يسيطر عليها التنظيم في الأراضي السورية، رافضا الاعتراف بخسارة التنظيم.

ورفض المهاجر المقارنة بين الهجوم الإرهابي الذي نفذه أسترالي يميني متطرف وبين ما يفعله داعش، قائلا: "يشبه الخونة أمناء الهيئات والمنظمات البئيسة الطاغوتية المستسلمة لعدوها قتل أولئك المصلين بما يقوم به أبناء الدولة الإسلامية من جهاد شرعي لإقامة الدين ورد عادية الصفويين والصليبيين والمرتدين ونفيهم عن بلاد المسلمين".

وأضاف المتحدث باسم داعش: "ما هذه المذبحة في المسجدين إلا نكبة من نكبات سالفة ومقبلة، سيعقبها مشاهد بؤس تطال كل من اغتر بالعيش بين المشركين، وما يدعونه ويزعمونه في ملتهم من الحقوق والحرية الفاجرة".

وتابع بالقول إن "مشهد القتل في المسجدين لحري به أن يوقظ الغافلين، ويحض أنصار الخلافة القاطنين هناك للثأر والانتقام لدينهم ولأبناء أمتهم، الذين يُذبحون في كل مكان من الأرض تحت رعاية ومباركة دول الصليب وحكومات الردة والعمالة".