إطلاق نار يسفر عن ضحايا وإصابات في القاهرة.. والأمن يقتل الفاعل

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أطلق مسلح النار على عدد من المارة في منطقة الجيزة في العاصمة المصرية، القاهرة، الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، قبل أن تتدخل قوات الأمن وتقتله.

ونشرت وزارة الداخلية المصرية الخبر الذي بثته قناة مصر الأولى عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر مؤكدة مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بإطلاق نار عبر بندقية آلية قام به أحد المسلحين.

وجاء في الخبر أن قوات الشرطة المصرية تدخلت بعد أن تلقت بلاغا بالحادثة وتبادلت إطلاق النار مع الجاني ما أسفر عن مقتله وإصابة ضابط وأمين شرطة، تم نقلهما إلى المستشفى.

ولم تذكر الداخلية الدوافع أو الجهات التي تقف خلف هذا الهجوم بعد، لكن الخبر أكد أن الأجهزة الأمنية اتخذت الإجراءات اللازمة.