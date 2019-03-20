عبد الرحمن بن مساعد: لا يجب أخذ مواقف أردوغان على محمل الجد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – هاجم الأمير السعودي عبد الرحمن بن مساعد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرا إلى أن مواقف الأخير لا تستحق التعليق بل يتم الرد عليها بـ"إيموجي".

وكتب الأمير عبدالرحمن بن مساعد عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر إن مواقف أردوغان لم تعد تحتاج لتعليق، وأضاف قائلا: "يكفي (إيموجي)".

وتابع الأمير السعودي في تغريدة لاحقة قائلا إن وزارات خارجية الدول التي يهاجمها الرئيس التركي لا يجب أن تأخذه على محمل الجد، وطالبها بإصدار بيانات تتضمن "إيموجي" فقط.

يذكر أن أردوغان أثار الكثير من الجدل خلال الأيام الماضية بعد تصريحاته حول "مجزرة المسجدين" في نيوزيلندا، وتعرض للعديد من الانتقادات من دول عدة بسبب مواقفه حيال هذه القضية.