إيران ترد على اتهامها باختراق هواتف مسؤولين إسرائيليين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – نفت إيران ما وصفتها بـ"مزاعم" إسرائيل حول اختراق طهران لهواتف بعض المسؤولين الإسرائيليين، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، إن الإسرائيليين والأمريكيين يروجون لـ"أكاذيب" بهدف التخويف من إيران، ويشنون حربا نفسية على طهران من أجل فرض ضغوط أكبر عليها.

ورأى قاسمي أن واشنطن وإسرائيل تحاولان ربط إيران بكل حدث في العالم بـ"سذاجة" عبر استخدام ما وصفها بـ"الأدوات الدعائية"، مشيدا بتطور إيران على المستوى التقني,

وفي سياق اتهام إيران باختراق الهواتف والأنظمة، نفى المتحدث باسم خارجية طهران أن تكون بلاده قد اخترقت أنظمة البرلمان الأسترالي ووصف الاتهام بـ"الكذبة".

وكانت قد أثارت وسائل الإعلام الإسرائيلية، قضية الاشتباه باختراق إيران لهواتف أسرة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وعدد من المسؤولين الإسرائيليين.