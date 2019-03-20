وزير الخارجية الأمريكي يشكر ولي العهد السعودي ويناقش معه حقوق الإنسان

شاهد رد بومبيو على سؤال حول محمد بن سلمان ومقتل خاشقجي

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN) – شكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، على دعمه لجهود المبعوث الأممي الخاص، مارتن غريفيث، من أجل دفع العملية السياسية في اليمن.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، روبرت بالادينو إن بومبيو تحدث مع الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، وشكره على دعمه لجهود غريفيث في دفع العملية السياسية في اليمن.

واتفق وزير الخارجية الأمريكي وولي العهد السعودي على ضرورة التزام كافة الأطراف بالاتفاقية التي أبرمت في السويد، وفقا لبالادينو.

وناقش الطرفان قضايا متعلقة بحقوق الإنسان والتطورات التي تشهدها المنطقة مؤخرا، حسبما قال المسؤول الأمريكي.