دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أثار رجل الأعمال السعودي، الأمير الوليد بن طلال، تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحات وردود وصفت بـ"القوية" له حول عدد من الملفات من قضائه فترة محتجزا في فندق الريتز إلى رده على سؤال حول إن كان له طموحات سياسية.

جاء ذلك في مقابلة أجراها الأمير السعودي، الاثنين، على قناة روتانا خليجية، حيث رد على سؤال مباشر إن كانت له طموحات سياسية، قائلا: "طموحي السياسي صفر، واشرح لك ليش صفر، سأقنعك بحاجتين مهمتين جدا، في تناقض كبير بين رجل مال وأعمال واقتصاد الي هو أنا ورجل السياسة الي هو ليس أنا، رجل المال والأعمال والاقتصاد في نهاية العام كيف تثبت أنه نجح أو فشل؟ عندما نرى أرباحه وقيمة ثروته أو الثروة التي تمكن من تحقيقها أو كم أعطى مساهميه.."

وتابع قائلا: "رجل السياسية في نهاية العام إذا طلع عنده ثروة أكثر من راتبه الشهري أو السنوي أول سؤال: من أين لك هذا، فأنت فاسد بحد ذاتك، ففي تناقض بين الاثنين، وأعطيك مثالا آخر، أنا كان لي أصدقاء وشركاء، وبدون أسماء، ثلاثة منهم رؤساء وزراء واحد في شرق آسيا واحد في أوروبا وواحد في دولة شرق أوسطية الي في شرق آسيا كان رجل أعمال ودخل السياسة وفر من البلد والشخص الثاني الذي في أوروبا خشر المعارك الانتخابية وخسر ثلثي رأس ماله والشخص الثالث قتل بعد أن حاول أن يكون في الجهتين وما نجح.."

وأضاف: "الوليد بن طلال مسلم أولا وسعودي عربي يخدم بلاده بكب ما لديه من قوة بكل ما لديه من استثمارات وشركات وطاقات ويخدم أيضا خيريا وإنسانيا وكل ما يفعله هو لرفع راية لا إله إلا الله محمد رسول الله تحت لواء الملك سلمان ومحمد بن سلمان.."

وفيما يلي نستعرض لكم عددا من الردود الواردة على هذا المقطع من المقابلة: