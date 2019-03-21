دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—وضّح علي الشهابي، رئيس المؤسسة العربية في الولايات المتحدة الأمريكية المقصود من توظيفه لمصطلح "كيفما قطعتها" (أي كيفما نظرت للأمر) بوصف إنجازات ولي عهد السعودية، الأمير محمد بن سلمان، خلال السنوات القليلة الماضية، الأمر الذي أثار العديد من التعليقات والتساؤلات حول التوقيت والسبب وراء استخدام مثل هذا المصطلح.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الشهابي على صفحته بتويتر من تصريح نقلته "NPR" على لسانه في مقال بعنوان "السعودية تحاول منع هرب المزيد من النساء" حيث قال: "كيفما قطعتها، محمد بن سلمان قام بتغييرات أكثر من أي شخص خلال السنوات الخمسين الأخيرة"، واصفا تلك التغييرات "بالفن عوضا عن كونها علما.. ولأنها فن سيكون هناك أخطاء".

وبعد التعليقات العديدة التي انتقدت استخدامه هذا المصطلح، نشر الشهابي تغريدة أخرى تعقيبا على ذلك قال فيها: "على ما يبدو يمرح العديد من الأشخاص من استخدامي مصطلح ’قطعه‘، حسنا هذا مصطلح انجليزي ولا يمكن للشخص تحرير كل ما يقوله شخص بمكالمة هاتفية مع الإعلام.."

وتابع قائلا: "على الأقل يظهر لي هذا أن الناس لا يمكنهم الجدال كثيرا مع منطقي ويذهبون وراء أمور تثير الشفقة مثل هذا لمصطلح.." ناشرا تغريدة منفصلة مع رابط لمعجم لغة انجليزية قائلا: "لهؤلاء الذين بحاجة لدروس بالإنجليزية".

وكان الشهابي قال في مقابلة سابقة مع الزميل فريد زكريا لـCNN: "إن تعزيز سلطة الأمير محمد بن سلمان حدث في يونيو/ حزيران الماضي عندما جرى تعيينه وليا للعهد". وأضاف: "بمجرد تعيينه وليا للعهد انتهت اللعبة، ولا توجد مراكز قوى يمكنها أن تنازع ذلك، وتوليه الحكم سيكون تلقائيا بعد الملك الحالي، ولذلك ما يحدث ليس تعزيزا لسلطته".

ورأى الشهابي أن خطوات ولي العهد لمواجهة الفساد أدت إلى "تغيير السلوكيات فورا". وقال: "اليوم إذا كنت مسؤولا حكوميا تدرس توقيع عقد فستكون حذرا بشدة، وهذا العلاج الصادم أساسي جدا لتغيير سلوك النخبة. وبطريقة ما، هذه ثورة من أعلى سوف تحمي النخبة السعودية من ثورة من الأسفل". وأضاف أن الأمير محمد بن سلمان "عزز سلطته بالفعل، ولا يحتاج إلى ذلك لتعزيز سلطته، بل لتعليم النخبة أن فترة الامتيازات قد انتهت".