العراق: عشرات القتلى إثر غرق عبارة في نهر دجلة

بغداد، العراق (CNN)-- أكد المتحدث باسم وزارة الصحة العراقية سيف البدر، الخميس، مقتل عشرات الأشخاص إثر غرق عبارة في نهر دجلة بالموصل كانت تحمل على متنها حوالي 150 شخصا.

وقال البدر، في تصريح لـCNN، إن عدد الغرقى في حادث العبارة بلغ 55 شخصا على الأقل، هم 33 امرأة و12 طفلا و10 رجال.

وقال عبدالستار الحبو مدير بلدية محافظة نينوى إن العبارة كانت تتحرك من ضفة النهر إلى جزيرة سياحية صغيرة وسط النهر عندما انقلبت في منتصف الطريق بسبب ارتفاع مياه النهر.

وأضاف الحبو أن من بين ركاب العبارة البالغ عددهم 150 شخصا كان يوجد أكثر من 80 امرأة وطفلا. وتابع الحبو بالقول إن فرق الإنقاذ انتشلت 40 جثة على الأقل من النهر بينهم 9 أطفال وما زالت عمليات البحث والإنقاذ جارية.

وأشار الحبو إلى أن إدارة الموارد المائية كانت قد حذرت قبل أيام قليلة من ارتفاع مستوى المياه بالنهر نتيجة فتح السدود".