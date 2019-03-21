دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— في الذكرى الـ16 لحرب العراق في الـ20 من مارس/ آذار، شارك نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي شعورهم في هذه المناسبة، ناظرين إلى أوضاع البلاد الحالية ومقارنتها بما كانت عليه قبل الحرب.

من الحزن على ما آلت إليه الأوضاع الآن في العراق والتدخلات الإيرانية الواسعة إلى الفساد الذي قالوا إنه لحق بكل مفاصل الدولة العراقية إلى نظريات المؤامرة التي حيكت للعراق من قبل الغرب والأدلة المزيفة التي قدمت كذرائع للحرب وما كان وراء ذلك يتجلى في الوقت الراهن شارك نشطاء آرائهم في هذا الحدث.

02:10 شاهد اعترافات توني بلير الآسفة بعد تقرير لجنة التحقيق البريطاني حول حرب العراق

إسقاط الرئيس العراقي الأسبق، صدام حسين برز أيضا بتغريدات النشطاء، لينقسموا بين مؤيد لذلك نظرا لـ"الفظاعات التي ارتكبها بحق شعبه" وبين المخلدين لذكراه ومستشهدين بـ"النهضة التي أحدثها في العراق" خلال فترة توليه السلطة.

وذهب بعض النشطاء إلى مشاركة مقاطع فيديو من اللحظات الأولى للحرب وبدء القصف على العاصمة العراقية، بغداد، مشاركين مشاعرهم وذكرياتهم عن تلك اللحظات، وفيما يلي نستعرض لكم عددا من التغريدات التي وردت حول هذا الموضوع: