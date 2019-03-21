شقيقتها تنشر تغريدة باسم السعودية لجين الهذلول عن "العار" ومن يتحمله

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—نشرت علياء شقيقة الناشطة السعودية، لجين الهذلول تغريدة حملت اسم الأخيرة أسفلها تحدثت فيها عما وصفته بـ"العار" ومن يتحمله مؤكدة أنه "ليس على جبينها أو جبين أبيها".

وقالت الهذلول في تغريدتها: "العار ليس على جبيني ولا على جبين أبي.. العار على من عذبني وتعرض لحرماتي، وعلى من غطى عليهم.. لجين الهذلول".

صورة ارشيفية نشرتها لجين على صفحتها بتويتر العام 2017 بتعليق: "الطقس يقوم بروائعه على مزاجي"

جاءت تغريدة الهذلول بعد تفاعل واسع أثارها شقيقها، وليد، بتغريدة قال فيها إنه تحدث أمام الكونغرس الأمريكي عما تتعرض له اخته حيث قال: "ولا زالت محاولة التغطية قائمة.. دعوني اقولها بالخط العريض.. اختي لجين الهذلول تعرضت لأبشع أنواع التعذيب والتحرش الجنسي.. وقد أدليت شهادتي في الكونجرس".

وليد الهذلول الذي يعيش حاليا في تورنتو، بكندا. كان قد كتب مقالا سابقا لـCNN تحدث فيه عن دور مزعوم لسعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في احتجاز واستجواب اخته، المعتقلة منذ مايو/ أيار 2018. ويقول أعضاء عائلتها، والناشطون، ومنظمات حقوق الإنسان إنها تعرضت للتعذيب، والتحرش الجنسي. الحكومة السعودية تقول إن لجين وناشطات أخريات اتهمن بـ"اتصال مشبوه مع جهات خارجية"، بينما تنكر الحكومة السعودية جميع اتهامات التعذيب، وتقول إنها "لا تسمح أو تروج لمثل هذه الأفعال".

ولم تستجب الحكومة السعودية لطلب شبكة CNN بالتعليق على دور مزعوم لسعود القحطان، المستشار السابق للأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، في عملية الاستجواب أو احتجاز الهذلول.