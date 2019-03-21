وزارة الخارجية السودانية تستدعي السفير المصري للاحتجاج

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية السودانية، الخميس، عن استدعاء السفير المصري بالخرطوم حسام عيسى، احتجاجا على الإعلان الذي أصدرته وزارة البترول المصرية عن فتح عطاء دولي لاستكشاف واستغلال النفط والغاز في مناطق بالبحر الأحمر، وصفتها السودان بأنها "خاضعة لسيادتها".

وأعرب وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير بدر الدين عبدالله للسفير المصري عن احتجاج السودان على هذا الإعلان، مطالبا بعدم المضي في هذا الاتجاه، قائلا إنه "يناقض الوضع القانوني لمثلث حلايب ولا يتناسب والخطوات الواسعة التي اتخذها البلدان الشقيقان لإيجاد شراكة استراتيجية بينهما"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السودانية.

واعتبرت الخارجية السودانية أن إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية "لا يرتب، وفقا للقانون الدولي، أي حقوق لمصر بمثلث حلايب". وحذرت الخارجية السودانية الشركات العاملة في مجال الاستكشاف والتنقيب عن النفط والغاز من التقدم بأي عطاءات في المنطقة المذكورة.

وأضافت الخارجية أن "الحكومة السودانية تطالب حكومات الدول ذات الصلة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع شركاتها من الإقدام على أي خطوات غير قانونية". ودعا السودان مصر إلى "استخدام الوسائل السلمية لحل هذا النزاع الحدودي والحيلولة دون أن يؤثر على صفو العلاقة بين البلدين".