أمام باسيل.. بومبيو يهاجم حزب الله ويتهمه بـ"سرقة" موارد اللبنانيين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في بيروت، هاجم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو جماعة "حزب الله" اللبنانية، واتهمها بأنها "تسرق" موارد اللبنانيين، وتزعزع استقرار لبنان والمنطقة.

وقال بومبيو إن "لبنان والشعب اللبناني يواجهان خيارا، إما التحرك بشجاعة إلى الأمام كدولة مستقلة وفخورة أو السماح للطموحات المظلمة لإيران وحزب الله بالسيطرة على مستقبلكم". وأضاف: "يجب ألا يُجبر الشعب اللبناني على المعاناة من أجل الطموحات السياسية والعسكرية لدولة خارجة على القانون وشريكها الإرهابي"، مؤكدا أن الأمر "سيستلزم شجاعة الشعب اللبناني للتصدي لجرائم وإرهاب وتهديدات حزب الله".

ورأى بومبيو أن حزب الله "يجلس داخل مؤسسات الدولة ويتظاهر بدعمها". وقال: "بلا شك حزب الله يسرق موارد لبنان التي هي حق الشعب اللبناني"، مضيفا أن الشعب اللبناني "لا يجب أن يعاني بسبب حزب الله"، وأن الولايات المتحدة ستواصل وقوفها بجانب اللبنانيين.

من جانبه، قال باسيل إن "حزب الله هو حزب لبناني غير إرهابي ويتمتع بدعم شعبي كبير ولديه نواب منتخبون، ولا نريد أن تتأثر علاقاتنا بأمريكا، ونرغب بالعمل سويا لحل المشاكل، فاستقرار لبنان ووحدته الوطنية مصلحة لبنانية وأمريكية لبقاء لبنان كنموذج".