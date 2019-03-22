محمد بن راشد يشكر رئيسة وزراء نيوزيلندا: كسبت احترام المسلمين

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- وجه الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الإمارات رئيس الوزراء حاكم دبي، الجمعة، الشكر إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا أرديرن، على تعامل حكومتها بـ"كل حكمة" مع أزمة مذبحة المسجدين التي شهدتها نيوزيلندا، الجمعة الماضية.

وقال الشيخ محمد بن راشد، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إن "نيوزيلندا شيعت شهداء المسجدين، وتعاملت حكومتها مع الأزمة بكل حكمة، وكسبت رئيسة وزرائها احترام المليار ونصف المليار مسلم بتعاملها العاطفي الصادق مع الحادث الإرهابي الذي استهدف مشاعر جميع المسلمين.. شكرا جاسيندا آردرن".

ونشر الشيخ محمد بن راشد مع تغريدته صورة لبرج خليفة عليه صورة كبيرة لرئيسة وزراء نيوزيلندا بالحجاب تحتضن واحدة من أسر ضحايا مذبحة المسجدين.

وأحيت نيوزيلندا، الجمعة، ذكرى ضحايا مذبحة المسجدين، بالصلاة والحجاب والوقوف حدادا، حيث تردد صوت الأذان في أنحاء نيوزيلندا، وانضمت أرديرن مرتدية الحجاب إلى آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة أمام مسجد النور، الذي سقط فيه أغلبية القتلى.

واستهلت أرديرن كلمتها أمام الحضور بحديث للرسول محمد جاء فيه: "مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".