مصدر يكشف لـCNN تفاصيل اعتراف ترامب بـ"سيادة" إسرائيل على الجولان

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- كسر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أحد قواعد السياسة الخارجية الأمريكية الثابتة منذ سنوات تجاه هضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل، بإعلانه أنه حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقال ترامب، في تغريدة عبر حسابه على تويتر، إنه "بعد 52 سنة، حان الوقت للولايات المتحدة للاعتراف الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة الأهمية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

ولم يتضح ما إذا كان البيت الأبيض سيصدر معلومات أو تفاصيل إضافية حول هذه الخطوة للاعتراف بمرتفعات الجولان كجزء من إسرائيل بعد تغريدة ترامب.

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكي، لـCNN، إن قرار ترامب كان يتم الإعداد له منذ عدة أسابيع. وأضاف أن القرار النهائي جاء هذا الأسبوع بعدما عقد ترامب عدة اجتماعات مع كبار موظفيه.

وتابع المصدر بالقول إن مستشار الأمن القومي جون بولتون، وجاريد كوشنر مستشار ترامب وصهره، والممثل الخاص للمفاوضات الدولية جاسون جرينبلات، تم استشارتهم ودعموا هذه الخطوة. ودافع المصدر عن الخطوة، قائلا إنه "لا يوجد تشريع واضح لعدم القيام بذلك".

ورفض المصدر المسؤول التحدث عما إذا كان هناك أي اعتبار للتأثير الذي يمكن أن يحدثه هذا الإعلان على الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في 9 أبريل/ نيسان المقبل، إذا أن ذلك الإعلان يعد نجاحا كبيرا في السياسة الخارجية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وزار السفير الأمريكي لدى إسرائيل ديفيد فريدمان، والسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام الجولان برفقة نتنياهو في 11 مارس/ آذار الجاري، في إشارة مبكرة إلى أن ترامب يستعد للاعتراف بسيادة إسرائيل على المنطقة.

ويعد إعلان ترامب عن الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان أحدث خطوة أحادية الجانب مثيرة للجدل اتخذها الرئيس الأمريكي تجاه إسرائيل، ومختلفة عن السياسة الأمريكية الثابتة منذ سنوات. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2017، اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إلى القدس العام الماضي.