دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة التركية، إن مساندة الولايات المتحدة الأمريكية لما وصفها بـ"الأنشطة غير الشرعية" لإسرائيل في منطقة مرتفعات الجولان، تعتبر دعما لـ"سياسة الاحتلال".

جاء ذلك في تغريدة لقولن على صفحته بتويتر، نقلتها وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، حيث قال: "محاولة الإدارة الأمريكية شرعنة الأنشطة غير المشروعة لإسرائيل المحتلة لأراضي فلسطين، في مرتفعات الجولان، تعني دعم سياسة الاحتلال وتعميق الصراعات".

وأضاف المتحدث الرئاسي التركي وفقا للأناضول أن "القانون الدولي يضمن وحدة أراضي البلدان".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد قال في تغريدة: "حان الوقت بعد 52 عاما، أن تعترف الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل الكاملة على مرتفعات الجولان، التي تتسم بأهمية استراتيجية وأمنية بالغة لدولة إسرائيل، والاستقرار الإقليمي".