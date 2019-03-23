إمام الحرم السابق: تراجعت عن "تكفير" علماء الشيعة.. ويوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—قال إمام الحرم السابق، عادل الكلباني، إنه تراجع مؤخرا عن "تكفير" علماء المذهب الشيعي، وذلك بعد كتاب قرأه، متطرقا لقضية سفر المرأة دون محرم، قائلا "لا حرج في ذلك".

جاء ذلك في مقابلة للكلباني على قناة MBC حيث قال: "الحق أنني كنت (أكفر علماء الشيعة) إلى فترة قريبة، ثم قرأت كتابا، الشريف حاتم العوني حفظه الله وتكفير أهل الشهادتين، وحقيقة نقل نقولات ورجعت للنقولات التي نقلها عند أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام المعتمد الأصلي عندنا، وحتى أنني ناقشت أحدا عندي وكنت أريد أن أكتب مقالا فتراجعت عن كتابة المقال.."

وتابع قائلا: "نعم، لم أعد أكفر من قال لا إله إلا الله، فكل من قال لا إله إلا الله ومن أكل ذبيحتنا واستقبل قبلتنا فهو مسلم وفي التفاصيل هذا يحال إلى القضاء، هذا ما أدين الله به اليوم، والله لم يجبرني عليه أحد ولم يكلمني به أحد ولم أشأ أن أنشره لكيلا يأول.."

وفيما يتعلق بولاية المرأة قال الكلباني: "كان شيخنا الشيخ ابن جبرين رحمه الله يرى أن السفر مرتبط باليوم والليلة، أي أن السفر إلى جدة لا يراه سفرا فهي ساعة ساعة ونصف ويجيز للمرأة أن تسافر إلى جدة دون محرم، تروح جدة تروح تبوك كل المناطق التي تذهب منها من الرياض أغلبها ساعة ساعتين، حتى مصر تروح لها دون محرم ساعتين وشوي المسافة.."

وأضاف: "يمكن الآن أمريكا تروح دون محرم لأن الطيران 12 ساعة أقل من يوم وليلة، يعني خلص ما عاد في حاجة، هذا رأي كان له.. وانا أرى والله مثله، الآن الطيران تروح بالطائرة ما عاد في حاجة مثل أول لمحرم تروح بالهودج وتقعدلها مدري أيش وتتعرض إلى السباع والبلاوي.."

واردف: "لكن منع الولاية مطلقا لا يصح، مثلا لا زواج بلا ولي وشاهدي عدل، ما تقدر تقول هذا ألغيه، فهذا لا يلغى لكن بعض القوانين التي لم يسن فيها من الشريعة مثل فتح حساب وضرورة وجود ولي أمر أو تروح تشتغل تجيب ولي أمر بعضهم يقول حتى أنها في مكة ويحسب أن تطوف مع ولي أمر.."