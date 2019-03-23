نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)— أعاد رائد الفضاء السابق، مارك كيلي الأسبوع الماضي، ما قيمته 55 ألف دولار، دفعت له مقابل إلقاء كلمة في الإمارات العربية المتحدة، العام الماضي.

كيلي الآن مرشح ديمقراطي لانتخابات مجلس النواب الأمريكي 2020، وتعهد برفض التبرعات التي تقدمها لجان العمل السياسي، ورفع شعار محاربة تدخل الأموال في السياسة خلال حملته الانتخابية، وأن ظهوره في الإمارات قد يفتح بابا لانتقادات تتعلق بالنفوذ الأجنبي من الممكن أن يؤثر على حملته الانتخابية.

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وتواصلت CNN مع حملة كيلي حول ظهوره في الإمارات، وقال أحد المساعدين إن كيلي تقاضى نحو 55 ألف دولار عبر مجموعة تسمى "كيبلير سبيكرز" التي قامت بحجز كيلي والدفع له عبر مؤسسة استشارية، مؤكدا على أن كيلي قرر إعادة المال هذا الأسبوع لـ"كيبلر سبيكرز".

ووفقا لتقارير محلية بالإمارات، قام كيلي برفقة أخيه التوأم سكوت بإلقاء كلمة بحدث في العام 2018 في أبوظبي، وتناول مواضيع مستقبل الاكتشافات الفضائية والبرنامج الفضائي للإمارات، في محاضرة بعنوان "السماء ليست الحد: دروس حية من الأخوين كيلي بناسا".

ويذكر أن السفارة الأمريكية في الإمارات روجت لكلمة كيلي، في الوقت الذي يجمع الإمارات ووكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" اتفاق رسمي للتعاون بقضايا البحوث الفضائية.