في مهرجان الإبل.. الملك سلمان يشارك بـ"العرضة" السعودية

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – لفت العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الأنظار في اليوم الختامي لمهرجان الملك عبد العزيز للإبل، بعد مشاركته في الرقصة الشعبية السعودية والتي تسمى بـ"العرضة".

ونشرت قناة الإخبارية الرسمية السعودية، مقطع فيديو يُظهر الملك سلمان وهو يشارك بالعرضة من المنصة التي كان يجلس فيها مع عدد من الأمراء,

وكان قد رعى العاهل السعودي اليوم الختامي للمهرجان، الذي أنشئ لترسيخ تراث الإبل في الثقافة السعودية والاستفادة من هذا الحدث في عدة مجالات.

يذكر ان العرضة هي رقصة شعبية في المملكة تُؤدى في المناسبات والاحتفالات الوطنية، وقد كانت تحضر في الحروب سابقا.