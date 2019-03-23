بعد النصر على داعش.. سوريا الديمقراطية توجه رسالتين لدمشق وأنقرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – طالبت قوات سوريا الديمقراطية، ذات الغالبية الكردية، الحكومة السورية بالاعتراف بالحكم الذاتي لمنطقة شمال شرق سوريا، ودعت لخروج القوات التركية من سوريا وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وذلك في الكلمة التي أعلنت فيها القيادة العامة للقوات دحر تنظيم داعش ككيان في سوريا، السبت.

وطالبت سوريا الديمقراطية، دمشق، بـ"تفضيل عملية الحوار والبدء بخطوات عملية" للتوصل حل سياسي يُفضي للاعتراف بالحكم الذاتي للأكراد في شمال شرق البلاد و"القبول بخصوصية قوات سوريا الديمقراطية".

أما برسالتها لتركيا، فطالبت القوات الكردية أنقرة بسحب قواتها من كافة أراضي سوريا وعلى رأسها مدينة عفرين، وعدم التدخل في الشؤون السورية، واللجوء إلى الطرق السلمية المبنية على أسس الحوار لحل المشاكل العالقة، استنادا إلى الاحترام المتبادل وحسن الجوار.

وكانت القوات الكردية قد أعلنت، صباح السبت، عن القضاء على وجود داعش في سوريا ككيان، إثر نجاحها في هزيمته ببلدة الباغوز الفوقاني، في معركة استمرت لأكثر من شهر.

وقالت سوريا الديمقراطية إنها خسرت 11 ألف مقاتل خلال حملتها على التنظيم وأصيب 26 ألف آخرين، بالإضافة إلى مقتل آلاف المدنيين، كنتيجة للمواجهات.

وعن خطوتها العسكرية المقبلة، قالت القوات الكردية إنها ستواصل معركتها ضد الخلايا النائمة التابعة لداعش، حتى القضاء على وجوده العسكري بالكامل.