دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—ناشدت الفنانة المصرية، شرين عبدالوهاب، الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها تصريحات أدلت بها خلال حفل في البحرين والتي وصفت بأنها "تصريحات مسيئة لمصر".

وقالت عبدالوهاب في مداخلتها مع الإعلامي المصري، عمرة أديب على قناة MBC: "انا هنا بهزر معاك، ولكن أنا لو مده بهزر في بلدي الكلام بيتحور وببقى مدانة.. أنا أصلي تعبانة، بس أنا عايز أقول والله العظيم أنا مظلومة وحسبي الله ونعم الوكيل.."

وتابعت قائلة: "أنا أناشد السيد رئيس جمهورية مصر العربية الي هو أبونا كلنا، عايز أقله انه في مؤامرة ضدي، وأنا بستنجد فيك عشان أنا معملتش أي حاجة والله وانتو عارفين انا قديش بحب.. معلش بس مش معقولة انا يتشكك بوطنيتي.."

وكان طارق العوضي المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقين قال في تصريح لـCNN إن "لجنة بنقابة المهن الموسيقية ستبدأ التحقيق مع المطربة شيرين عبد الوهاب يوم الأربعاء المقبل بشأن ما نسب إليها من تصريحات مسيئة لمصر خلال إحياء حفلة بمملكة البحرين، وذلك بعد ورود العديد من البلاغات ضدها."

وأضاف العوضى، لـCNN بالعربية، إن شيرين فنانة كبيرة ولكن مصر أكبر، إذ لا يختلف أحد على صوتها وأدائها الأمر الذى تخطته من زمن ولكنها في ذات الوقت فنانة مسؤولة لها قاعدة جماهيرية، لذا يجب التحقيق معها بشأن ما ذكرته.

وبشأن ما إذا كان هناك مقطع فيديو يثبت صحة الواقعة، قال العوضي: "هذا الأمر يرجع للجنة التحقيق والتي بدورها ستحقق في الأمر لمعرفة الحقيقة، لافتا إلى تصريحات منسوبة لزوج شرين، الملحن حسام حبيب في إحدى الصحف يشير إلى أنها لم تكن تقصد ذلك، ولن يتخطى الأمر المزاح، وهذا أمر لا يصح إذ أن الفنان مسؤول يؤثر ويتأثر به المجتمع كما أنها ليست الواقعة الأولى لشيرين عبد الوهاب."