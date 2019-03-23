حريق في مبنى القصر الجمهوري القديم في السودان بسبب "التماس كهربائي"

دبي، الإماران العربية المتحدة (CNN) – نشب حريق "محدود" في القصر الجمهوري القديم في السودان، بسبب "التماس كهربائي"، السبت، وفقا لما نقلته وكالة السودان للأنباء.

وقالت الوكالة إن قوات الدفاع المدني برئاسة الجمهورية تمكنت من السيطرة على الحريق الذي وصفته بـ"المحدود" في مباني القصر الجمهوري القديم.

وأشار الأمين العام لرئاسة الجمهورية السودانية، محمد محمد صالح، إلى أن الحريق نشب في عدد من المكاتب في الطابق الثاني بسبب "التماس كهربائي"، وفقا للوكالة.

وأكد صالح أن معظم مباني القصر الجمهوري القديم لم تعد مستخدمة، بسبب انتقال الموظفين والإدارات إلى المباني الجديدة للأمانة العامة لرئاسة الجمهورية.