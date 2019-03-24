(CNN)-- هضبة الجولان هي حزام من الأراضي الجبلية بين سوريا وإسرائيل، وقد استحوذت عليها القوات الإسرائيلية من سوريا في حرب الأيام الستة في1967، لتصبح أراض محتلة.

حاولت سوريا استعادتها بعد 6 سنوات لكنها هزمت في معركة كبيرة. ووضعت قوات حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة منذ عام 1974 لمراقبة وقف إطلاق النار.

وألحقت إسرائيل هضبة الجولان بها في 1981 وهي خطوة لم تعترف بها أي دولة في العالم حتى اعترفت الولايات المتحدة تحت إدارة دونالد ترامب بالأرض كجزء من إسرائيل.

استراتيجياً، تعتبر الجولان مهمة، فموقعها المرتفع يمكنك من رؤية جنوب سوريا وشمال إسرائيل، كما أنها حدودية مع بحر الجليل، وهو مصدر مهم للمياه النقية في المنطقة.

كانت هناك محاولات لمناقشة إعادة هضبة الجولان لسوريا لكن الاتفاق كان بعيد المنال. في السنوات الأخيرة وخصوصاً تلك التي عقبت اندلاع الحرب المدنية الدموية في سوريا تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن هضبة الجولان ستكون جزءاً من إسرائيل للأبد، مشيراً إلى أن "الرسالة التي بعث بها الرئيس ترامب للعالم هي أن الولايات المتحدة تقف مع إسرائيل".