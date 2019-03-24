القدس (CNN) – بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقل سفارته إلى القدس، واعترافه بها كعاصمة لإسرائيل، حذت عدة دول حذوه، وقد كان آخرها رومانيا التي أعلنت إقدامها على هذه الخطوة، الأحد.

وقالت رئيسة وزراء رومانيا، فيوريكا دانسيلا، في مؤتمر AIPAC بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، إن بلادها قررت نقل سفارتها إلى القدس، والاعتراف بالمدينة "عاصمة لدولة إسرائيل".

وأصبحت رومانيا أول دولة أوروبية تقدم على نقل سفارتها إلى القدس، مخالفة إجماع دول الاتحاد الأوروبي على أن وضع المدينة لا يُحدد إلا عبر مفاوضات حاسمة بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت دانسيلا، التي تترأس بلادها حاليا مجلس الاتحاد الأوروبي، إن قرار ترامب نقل السفارة إلى القدس انعكس على رومانيا، وقد قررت في ظل ذلك اتخاذ الخطوة نفسها.

وستكون رومانيا ثالث دولة تنقل سفارتها إلى القدس، بعد أمريكا وغواتيمالا، فقد كانت قد قررت باراغواي الإقدام على هذه الخطوة، لكنها سرعان ما غيرت موقفها بعد قدوم إدارة جديدة.

وقبل وقت قصير من إعلان دانسيلا نقل السفارة إلى القدس، كان قد قال رئيس هندوراس، خوان أورلندا هيرنانديز، إن بلاده ستفتتح مكتبا دبلوماسيا في القدس، وكشف عن نيته اتخاذ خطوة نقل السفارة لكنه لم يحدد الوقت الذي سيتم فيه تنفيذ ذلك.

وكانت قد أدانت 128 دولة، قرار ترامب، ووقفت 18 دولة، من ضمنها هندوراس، في وجه هذه الإدانة، وكانت رومانيا ضمن 35 دولة امتنعت عن التصويت الذي أُجري في اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة في ديسمبر/كانون أول الماضي.