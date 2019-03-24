منها إعفاء مسؤول بـ"الدعوة الإرشاد".. 8 أوامر ملكية يصدرها الملك سلمان

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نشر الأحد ، 24 مارس / آذار 2019

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)—أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء السبت، 8 أوامر ملكية تنص على تعيينات جديدة لمسؤولين في جهات مختلفة بالدولة، وإعفاء نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من منصبه.

وفيما يلي نستعرض لكم الأوامر الملكية الصادرة وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية:

- يعفى معالي الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لشؤون المساجد والدعوة والإرشاد من منصبه.

- يعين المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي محافظاً للهيئة العامة للصناعات العسكرية بمرتبة وزير.

- يعين معالي الدكتور حاتم بن حسن بن حمزه المرزوقي نائباً لوزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار بالمرتبة الممتازة.

- يعين الدكتور سعد بن سعود بن ماجد آل فهيد مساعداً لوزير التعليم بالمرتبة الممتازة.

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- يعين المهندس محمد بن ناصر بن علي الجاسر مساعداً لوزير العمل والتنمية الاجتماعية بالمرتبة الممتازة.

- يعين الدكتور أحمد بن سالم بن محمد العامري مديراً لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالمرتبة الممتازة.

- تعين الدكتورة إيناس بنت سليمان بن محمد العيسى مديرة لجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن بالمرتبة الممتازة.

- يعين الدكتور محمد بن يحي بن غرامه الشهري مديراً لجامعة الحدود الشمالية بالمرتبة الممتازة.

- يعين الأستاذ عبدالرحمن بن أحمد بن حمدان الحربي محافظاً للهيئة العامة للتجارة الخارجية بالمرتبة الممتازة.