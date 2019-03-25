لأول مرة منذ 2012.. إسرائيل تقصف مكتب إسماعيل هنية في غزة

القدس (CNN) – استهدف الجيش الإسرائيلي مكتب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الإثنين، بسبب استخدامه لغايات "إرهابية"، وفقا لما قاله جيش الدفاع في بيان له.

وقال الجيش الإسرائيلي في البيان إنه استهدف مكتب هنية بعدة غارات جوية ودمر المبنى الذي يقع فيه، بسبب استخدامه لغايات "إرهابية" من قبل حماس.

وهذه هي المرة الأولى التي تستهدف بها إسرائيل مكتب رئيس المكتب السياسي للحركة منذ عام 2012 خلال العملية التي شنتها إسرائيل حينها على القطاع

وتأتي هذه الهجمات الإسرائيلية على غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع أصاب منزلا قرب تل أبيب، في وقت سابق الإثنين.