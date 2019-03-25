الحريري يجري عملية قسطرة "ناجحة".. وطبيبه: إجراء وقائي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن تيار المستقبل اللبناني، عن إجراء زعيمه، ورئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، عملية "قسطرة" في باريس، على سبيل الوقاية، الإثنين.

وقال التيار إن الحريري أجرى عملية ناجحة في أحد مستشفيات باريس، ولفت إلى أن صحة رئيس الحكومة اللبنانية جيدة.

ونقل المستقبل تصريحات للطبيب الذي أشرف على عملية الحريري، قال فيها إن رئيس الوزراء اللبناني أجرى القسطرة على سبيل الوقاية.

وأشار الطبيب إلى أن رئيس الوزراء اللبناني سيغادر المستشفى، مساء الإثنين، إلى منزله في باريس، لافتا إلى أن العملية استغرقت ساعة.