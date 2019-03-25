قتلى وعشرات الجرحى في سيول ضربت مدينة شيراز بإيران

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – خلفت السيول التي ضربت مدينة شيراز في إيران 11 قتيلا و35 مصابا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن رئيس منظمة الطوارئ في البلاد.

وقال رئيس منظمة الطوارئ الإيرانية إن سيارات الإسعاف هرعت إلى مكان الحادث للتعامل مع المتضررين بهذه السيول.

وضربت عدة فيضانات وسيول عدة مناطق إيرانية وسببت خسائر كبيرة على المستوى المادي والبشري.

ووجه بعض المعارضين أصابع الاتهام للحكومة الإيرانية بعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة على مستوى البنية التحتية لحماية الإيرانيين من هذه السيول.