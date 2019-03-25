إسرائيل تشن غارات على مواقع حماس.. والحركة تتوعد بالرد

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملياته العسكرية على مواقع حماس في قطاع غزة، الإثنين، بعد أن استهداف منزل قرب تل أبيب.

وأعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، أفيخاي أدرعي، بدء استهداف مواقع حماس في القطاع عبر غارات جوية، وأشار إلى أن الحركة هي من اختارت "طريق الإرهاب".

بدوره قال جيش الدفاع الإسرائيلي عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر: "لقد بدأنا باستهداف مواقع حماس في كافة أرجاء قطاع غزة".

بالمقابل، قال الناطق باسم حماس، فوزي برهوم، إن ارتكاب إسرائيل لما وصفها بـ"الحماقات" بحق غزة "تكلفتها ستفوق تقديراته"، وهدد إسرائيل بأن تجد نفسها أمام "مقاومة شديدة مستعدة لهذا اليوم".

من جانبه، قال رئيس المكتب السياسي لحماس، إسماعيل هنية، إن "القضية الفلسطينية" تتعرض لهجمة شاملة على كافة المستويات، وطالب بتوحيد الصف وتنسيق الجهود مع الدول العربية، وهدد قائلا إن تجاوز إسرائيل للخطوط الحمراء سيواجه بالردع.