الكويت "تأسف" لقرار ترامب بالاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أعربت الكويت عن أسفها بشأن قرار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان.

وقال نائب وزير الخارجية الكويتي، خالد الجارالله، إن بلاده تأسف بشأن القرار الأمريكي المتعلق بالجولان، مشيرا إلى أن الكويت كانت تتوقع اتخاذ إجراءات من شانها "احتواء الاحتقان في المنطقة".

وأكد الجارالله أن قرار ترامب سيؤدي إلى "مزيد من التوتر ودهور عملية السلام المتعثرة أصلا"، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وشدد نائب وزير الخارجية الكويتي على موقف بلاده الثابت من أن الجولان أرض سورية محتلة، وأشار إلى أن قرار ترامب يخالف القوانين الدولية وقرارات مجلس الأمن والقرار 497 الذي يدعو إسرائيل إلى عدم ضم الجولان.

وطالبت الكويت من وصفتهم بـ"الأصدقاء" الأمريكيين بالتراجع عن هذا القرار لما سيثيره من ردود فعل وتداعيات سلبية.