دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – أثارت دعوة الإعلامية السعودية، المقيمة في باريس، إيمان الحمود، من قبل مؤسسة مسك الخيرية، لحضور أمسية اليونيسكو، جدلا كبيرا في السعودية، ودفعت برئيس مركز مبادرات مسك للاعتذار.

وجهت مسك دعوة لإيمان الحمود، الإعلامية التي تعمل في إذاعة مونت كارلو الفرنسية، لحضور أمسية "ناي" التي ألقى فيها الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن مجموعة من قصائده في العاصمة الفرنسية، باريس.

ونشرت الإعلامية السعودية تغريدة عبر صفحتها الرسمية تضمنت صورة للدعوة التي تلقتها من مسك، وقالت إنها ستحاول أن تحضر الأمسية، شاكرة المؤسسة الخيرية على الدعوة.

أثارت هذه الخطوة غضب بعض المغردين السعوديين، الذين يعتبرون أن الحمود تعارض بعض سياسات حكومة المملكة ورؤاها، وأطلقوا وسم "مسك تستفز المواطنين" على تويتر للاعتراض على هذه الخطوة.

الجدل الكبير حول هذه القضية، أجبر رئيس مركز مبادرات مسك، ومدير المكتب الخاص لولي العهد السعودي، بدر العساكر، لنشر تغريدة عبر فيها عن اعتذاره على ما حدث وصف الأمر بـ"الخطأ الفردي".

من جبنها، نشرت الحمود تغريدة، الإثنين، قالت فيها: "الوطن ليس قاعة أفراح يختلف فيه أهالي العروسين على الدعوات والمدعوين.. الوطن اكبر وأشمل .. يجمع أبناءه بكل أطيافهم دون تخوين او تهميش او إقصاء.. الوطن مفهوم اكبر مني ومنك ومن اي شخص اخر يحاول ممارسة الوصاية على غيره.. عندما نفهم معنى المواطنة سيكون عندنا وطن"، على حد تعبيرها.