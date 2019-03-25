نتنياهو يقطع زيارته لواشنطن وإسرائيل تغلق المعابر مع غزة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- أعلنت إسرائيل إغلاق معبري إيريز وكرم أبو سالم مع غزة بعد إطلاق صاروخ من القطاع باتجاه منطقة شمال تل أبيب، سقط في أحد المنازل، وأدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنها قلصت من حجم منطقة الصيد على شاطئ غزة، وهي المنطقة التي يسمح فيها للصيادين الفلسطينيين بالدخول.

وعلى إثر هذه الأنباء، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه سيقطع رحلته إلى واشنطن، وسيغادر عائدا إلى إسرائيل بعد لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأكد نتنياهو أن إسرائيل "سترد بقوة" على هذا الصاروخ.